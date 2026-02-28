إعلان

محافظ المنيا يوجه بحل مشكلة شاب والأخير يحتضنه

كتب : جمال محمد

05:12 م 28/02/2026
    شاب يحتضن محافظ المنيا عقب الاستجابة لشكوته
    شاب يستوقف محافظ المنيا ويعرض مشكلته

التقى اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أحد مواطني مركز ديرمواس، والذي عرض معاناة صحية أثّرت على مسار حياته اليومية، ووجه المحافظ بحل مشكلته بشكل فوري.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ باهتمام لشرح المواطن حول حالته الصحية، وأوضح معاناته من مرض مزمن، ومثبتة بتقارير طبية معتمدة من القومسيون الطبي، مطالبًا بالحصول على كارت الخدمات المتكاملة بما يتيح له الاستفادة من أوجه الرعاية والدعم التي تكفله الدولة .

وعلى الفور، وجّه محافظ المنيا وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وكيل وزارة الصحة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإنهاء الفحوصات الطبية والإدارية المطلوبة، لضمان حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة في أقرب وقت، ليقوم الشاب باحتضان المحافظ والدعاء له.

وأكد المحافظ استمرار فتح قنوات التواصل مع المواطنين، والاستجابة السريعة لكافة الشكاوى الإنسانية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ووضع المواطن دائمًا في صدارة أولويات الدولة.

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا مركز ديرمواس وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة

