السيسي يجري اتصالا بملك الأردن

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفيًا بأخيه الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن الشقيق.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تضامن ومساندة مصر الكاملة مع المملكة الأردنية الهاشمية في أعقاب هذا الهجوم، مشدداً على رفض مصر وإدانتها البالغة للتعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية.

كما أكد الرئيس على خطورة هذه الانتهاكات التي تهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى.

وأشار لمتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ناقش مع العاهل الأردني تطورات التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت الداعي لتسوية مختلف الأزمات الإقليمية عبر الوسائل السلمية والحوار، مشددًا على مخاطر التصعيد على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

من جانبه، أكد الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، تقديره البالغ لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن، مشيدًا بما يربط البلدين من علاقات أخوة راسخة، وتم الاتفاق على مواصلة التشاور الوثيق بين البلدين تعزيزاً للأمن للإقليمي.