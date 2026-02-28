إعلان

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة الإمارات

كتب : أحمد عبدالمنعم

05:17 م 28/02/2026

الرئيس السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس دولة ال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت أراضي دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد على تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة وكافة الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للاعتداء، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي وتنذر بحدوث فوضى إقليمية تضر باستقرار دول المنطقة ومقدرات شعوبها.

وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس شدد على موقف مصر الراسخ بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل لحلول سياسية للأزمة الراهنة، مؤكداً أن الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة إلى الرخاء والأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره البالغ لموقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار دولة الإمارات وكافة الدول العربية، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد الإمارات السفير محمد الشناوي هجمات إيران هجمات على الخليج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الإيراني ينشر تغريدة لترامب من 2012.. ماذا تضمنت؟
بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها
دراما و تليفزيون

بدون مكياج.. ندى موسى تنشر صورًا من أحدث ظهور لها

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
شئون عربية و دولية

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مدرسة في جنوب إيران إلى 51 قتيلاً
إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
شئون عربية و دولية

إيران تستهدف رادار إنذار مبكر شمال قطر بصاروخ
لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟
رمضان ستايل

لماذا يفضل شرب السحلب في السحور والإفطار؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة | هجمات أمريكية إسرائيلية مشتركة تضرب قلب طهران وإيران تتوعد برد ساحق