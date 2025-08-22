تدريس مادة البرمجة بالمدارس المصرية اليابانية العام الدراسي المقبل

كتب- أحمد الجندي:

شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في ورشة عمل موسعة مع شركة "سبريكس" اليابانية حول إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، وذلك بحضور تسوني ايشي رئيس الشركة، ومجموعة العمل المسؤولة عن التعاون مع وزارة التربية والتعليم بمدينة طوكيو عاصمة دولة اليايان.

وقد تناولت ورشة العمل بحث سبل التعاون مع المدارس المصرية اليابانية، حيث تمت مناقشة تدريس مادة البرمجة العام الدراسي المقبل، إضافة إلى تفعيل أنشطة رياضيات خاصة ضمن الأنشطة اليابانية بالمدارس، بهدف تعزيز قدرات الطلاب في مادة الرياضيات ومعالجة جوانب الضعف، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لهذه البرامج ابتداءً من العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التعاون مع الجانب الياباني يعكس حرص الدولة المصرية على تطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية، مشيراً إلى أن إدخال مناهج جديدة في مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) يمثل نقلة نوعية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم بما يتماشى مع متطلبات العصر.

