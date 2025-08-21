جنوب سيناء – رضا السيد:



تابعت غرفة العمليات بديوان عام مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات اليوم السادس لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، للتأكد من سير انتظام اللجان.

قال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث أدوا الامتحانات اليوم في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية، والجغرافيا للشعبة الأدبية، مؤكدًا أن الهدوء والنظام ساد جميع اللجان على مستوى كافة الإدارات التعليمية لليوم السادس على التوالي.

وأكد وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية متابع الامتحانات على مدار الساعة للتعامل مع أي مشكلات، وجرى التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط العامة المنظمة لأعمال الامتحانات للطلاب والملاحظين.

وأوضح أنه لم يجري رصد أي تجاوزات خلال مدة الامتحانات، ولم تتلق غرفة العمليات أي شكاوى من سير لجان الامتحانات.

جدير بالذكر، أن 209 طالب وطالبة بجنوب سيناء لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني على مستوى الثماني إدارات التعليمية، داخل 6 لجان إحداهما بمدينة طور سيناء ومقرها مدرسة الزهور الثانوية للبنات، واللجنة الثانية بمدينة شرم الشيخ ومقرها مدرسة جيل أكتوبر، والثالثة في مدينة دهب بمدرسة على بن أبى طالب، و الرابعة مقرها مدرسة السادات بمدينة رأس سدر، والخامسة بمدرسة المجمع التعليمي بنويبع، والأخيرة بمدينة أبورديس ومقرها مدرسة أبو رديس الثانوية.





