مذكرة تفاهم بين "التعليم" و"سبريكس" اليابانية لتطوير منهج دراسي للرياضيات

03:59 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
كتب- أحمد الجندي:

وقع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة تفاهم مع شركة "سبريكس" اليابانية؛ بهدف تطوير منهج دراسي للرياضيات من الصف الأول حتى الصف الثاني عشر؛ لتحسين المهارات الأكاديمية الأساسية بالرجوع إلى المنهج الياباني.

وأكد عبد اللطيف أن الوزارة تستهدف من خلال التعاون مع الشركة مواصلة تطوير منهج الرياضيات عبر الاستفادة من المناهج اليابانية لتقديم محتوى دراسي ينعكس على جودة التعليم وتطوير مهارات الطلاب.

واتفقت الوزارة مع الشركة على مواصلة تطوير مناهج الرياضيات، بما يتوافق مع المعايير اليابانية والتي تهتم بتأسيس الطلاب تأسيسًا قويًّا في مادة الرياضيات، والتعاون مع الوزارة في إنشاء منصة تعليمية لمتابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وتحسين أداءهم بالإضافة لمواد البرمجة.

مذكرة تفاهم بين التعليم وسبريكس اليابانية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف شركة سبريكس اليابانية تطوير منهج دراسي للرياضيات
