أسيوط - محمود عجمي:

تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بمركز القوصية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية في يومها الأول، والتي تستمر حتى الخميس 22 يناير الجاري.

وتأتي الجولة تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ومحافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الامتحانات. ورافق وكيل الوزارة خلال جولته حسناء مبروك، مديرة إدارة القوصية التعليمية.

بدأ "دسوقي" جولته بتفقد لجان امتحان اللغة الإنجليزية بمدرسة أبو سيف الإعدادية المشتركة، التي تضم 22 لجنة فرعية، كما تابع سير الامتحانات بمدرستي بلوط الإعدادية المشتركة ومنشأة خشبة الإعدادية المشتركة.

واطمأن وكيل الوزارة على مستوى أسئلة الامتحان من الطلاب، مؤكداً توفير المناخ الملائم داخل اللجان من حيث الانضباط وتواجد المراقبين والملاحظين، إلى جانب تأمين بوابات المدارس ومنع دخول غير المصرح لهم.

وشدد وكيل الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة وكافة الوسائل الإلكترونية، بما فيها الساعات الرقمية وسماعات البلوتوث، إلى جانب تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، وسد العجز في الملاحظين بالاستعانة بالاحتياطي بالتنسيق مع لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، مؤكداً تطبيق الإجراءات الرادعة ضد أي محاولات للغش لضمان تكافؤ الفرص.

وأوضح "دسوقي" أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام بلغ 78 ألفًا و508 طلاب وطالبات داخل 264 لجنة امتحانية موزعة على 11 إدارة تعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية مرتبطة بغرف عمليات الإدارات التعليمية، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات أولاً بأول وحل أي مشكلات طارئة.

وأضاف وكيل الوزارة أنه وجه مديري الإدارات بمتابعة مستمرة مع رؤساء اللجان ومسؤولي لجنتي الإدارة والنظام والمراقبة، وتوفير جميع احتياجات اللجان، مع تشديد إجراءات تأمين نقل مظاريف الأسئلة وأوراق الإجابة وفق القواعد المنظمة.

كما لفت "دسوقي" إلى أنه تم عقد اجتماع موسع مع رؤساء اللجان بحضور قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية، تم خلاله التأكيد على توفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب والمراقبين، وغلق أبواب اللجان لمنع دخول غير ذوي الصفة، ومكافحة جميع أشكال الغش، واتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفين، والتعامل العاجل مع شكاوى الطلاب وأولياء الأمور.

وبيّن وكيل الوزارة أن المديرية اتخذت إجراءات مشددة لضبط سير الامتحانات هذا العام، بدءًا من طباعة أوراق الأسئلة، ووضع باركود خاص لكل لجنة، وتغليف الامتحانات في أكياس معتمة تُفتح فقط داخل اللجان وبحضور الملاحظين.

كما تم وضع خطة تأمين شاملة لجميع اللجان بالتنسيق مع مديرية الأمن، وتفعيل التواصل الدائم بين غرف العمليات بالمديرية والمحافظة والوزارة لضمان سرعة التدخل في حال حدوث أي طارئ.