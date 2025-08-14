قرار عاجل من وزير التعليم بشأن تطبيق أعمال السنة بالصف الثالث الإعدادي

كتب- أحمد الجندي:

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تطبيق أعمال السنة بنسبة مئوية لا تتجاوز 20٪؜ من المجموع الكلى لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الصف الثالث الإعدادي)، وذلك على الطلاب الملتحقين بالصف الأول الإعدادي العام الدراسي المقبل ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم ١٦٩ لعام ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١.

الجدير بالذكر، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس النواب، في خطوة تستهدف تطوير نظام التقييم بمرحلة التعليم الأساسي.

ونص التعديل الجديد على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة، بينما تُحتسب النسبة المتبقية من درجات امتحان يعقد على مستوى المحافظة من دورين، ويحصل الناجحون في هذا الامتحان على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

