صلاح والجندي.. قصص نجاح مصرية ضمن منهج العربي لأولى إعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إدراج مجموعة من القصص الملهمة لعدد من أبطال مصر في منهج اللغة العربية للصف الأول الإعدادي ضمن المنهج المطور للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف غرس قيم الإصرار والعزيمة لدى الطلاب وتحفيزهم على تحقيق الذات والنجاح.

وجاء في مقدمة هذه النماذج الرياضية البارزة اللاعب العالمي محمد صلاح، والبطل علي فرج في الإسكواش، والبطل الأولمبي أحمد الجندي في الخماسي الحديث، باعتبارهم قدوة للشباب ومصدر إلهام لكل من يسعى للتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

قصة كفاح محمد صلاح

يسرد المنهج رحلة محمد صلاح الذي نشأ في قرية نجريج بمحافظة الغربية، وواجه صعوبات كبيرة في بداية مشواره الرياضي، مؤمنًا بأن الموهبة لا تكفي وحدها، بل تحتاج إلى مثابرة وجهد متواصل.

كان يسافر يوميًا لساعات طويلة للوصول إلى تدريبات نادي المقاولون العرب، قبل أن يبدأ رحلة احترافه في أوروبا ويلعب لعدد من الأندية الكبرى، حتى أصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وقاد منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم 2018، وتوج بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي عام 2019، وحصل على لقب هداف الدوري الإنجليزي عدة مرات، واشتهر بمهاراته وسرعته وتواضعه، ما جعله يحظى بمحبة الجماهير داخل مصر وخارجها.

علي فرج.. بطل الإسكواش المصري

يعرض المنهج قصة اللاعب علي فرج الذي ولد في القاهرة وتخرج في كلية الهندسة، ونجح في الجمع بين التفوق الدراسي والرياضي.

بدأ ممارسة الإسكواش في سن مبكرة، وتميز بعزيمته الكبيرة حتى وصل لصدارة التصنيف العالمي، وفاز ببطولات دولية عديدة، أبرزها بطولة العالم 2024، ليصبح نموذجًا يحتذى به في الالتزام الرياضي والنجاح الشخصي.

أحمد الجندي.. إنجاز أولمبي تاريخي

كما يبرز المنهج قصة البطل أحمد الجندي، لاعب الخماسي الحديث، وهي رياضة تتطلب إجادة خمس مهارات هي المبارزة، السباحة، ركوب الخيل، الرماية، والجري.

بدأ الجندي التدريب منذ طفولته، وتميز بالانضباط والروح التنافسية، ليحقق إنجازًا غير مسبوق بالفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، كأول مصري يحقق هذا اللقب في اللعبة.

وحصد الجندي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024 من الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ليكون قدوة للشباب الطموح ودليلًا على أن المثابرة والعمل الجاد يصنعان الإنجازات العظيمة.

