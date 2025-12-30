بعد أعطال امتحان البرمجة.. منصة "كيرو" تطمئن طلاب أولى ثانوي

أصدرت منصة "كيرو" اليابانية بيانًا رسميًا، بشأن المشكلات التقنية التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي أثناء أداء امتحان مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي (TOFAS) اليوم، مؤكدة حرصها الكامل على مصلحة الطلاب وتكافؤ الفرص بينهم.

وأكدت المنصة في بيانها، أنها رصدت جميع الأعطال والمشكلات الفنية التي ظهرت خلال سير الامتحان، وتم التعامل معها بشكل فوري من خلال فرق الدعم الفني، لضمان عدم تأثر الطلاب بتلك المشكلات.

وأوضحت منصة "كيرو" أنها اتخذت عددًا من الإجراءات العاجلة لمعالجة الموقف، شملت مدّ فترة أداء الامتحان حتى الساعة السابعة مساءً، لإتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب لاستكمال الامتحان دون ضغوط زمنية، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية للموقع الإلكتروني لضمان دخول آمن وسلس دون حدوث أعطال مفاجئة.

كما أعلنت المنصة إعادة تفعيل حسابات الطلاب الذين قاموا بالتسجيل مسبقًا، ولم يتمكنوا من بدء الامتحان أو إنهائه بسبب المشكلات التقنية التي طرأت أثناء فترة الامتحان.

وشددت منصة "كيرو" اليابانية على أن صفحتها الرسمية تُعد المصدر الوحيد والموثوق لتلقي الشكاوى والاستفسارات.

اقرأ أيضا:

خطوات استخراج بدل فاقد لكارت الكهرباء خلال 30 دقيقة

هل أثر كسر ماسورة مياه شارع التسعين على تشغيل المونوريل؟

صفقة علم الروم.. مصر تتسلم 3.5 مليار دولار

الصحة: تشكيل لجنة لتنظيم ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين