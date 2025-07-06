غياب أولياء الأمور.. هدوء يخيم على لجان الثانوية في الوادي الجديد

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، حالة من الهدوء، وغياب تام لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات قبل دخول الطلاب اللجان.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة بمقار اللجان لأداء امتحان مادتي الرياضيات البحتة لمدة 3 ساعات بدأت التاسعة صباحا وتنتهى 12ظهرا.

ونشرت مديرية أمن الوادي الجديد، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.

هذا فيما ترأس الدكتور سامي فضل دياب وكيل التعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمقر ديوان عام المديرية، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية و تواجد جميع أعضائها المعنيين واطمأن وكيل التعليم على انتظام طلاب المحافظة بمقار اللجان.

لافتاً إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد مع جميع الإدارات التعليمية وجرى الاطمئنان على دقة وانتظام العمل بمراكز توزيع الأسئلة ووصولها فى المواعيد المحددة وفق إجراءات أمنية مشددة

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بتوفير أجواء ملائمة آمنة أمام الطلاب و كافة سبل الراحة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.