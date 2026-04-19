أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء تنفيذ التقييمات المبدئية لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي اعتباراً من غدٍ الاثنين، وذلك ضمن خطة العام الدراسي الحالية والجداول التي اعتمدتها المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

نظام التقييم داخل الفصول

وأوضحت الوزارة أن التقييمات تُجرى داخل الفصول الدراسية بواسطة معلم الفصل، مع متابعة وإشراف من التوجيه الفني، بما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة ومتابعة مستوى التلاميذ بشكل دقيق.

بدائل الامتحانات التقليدية

وأضافت أنه تعتمد هذه التقييمات على أساليب متنوعة بدلاً من الامتحانات المعتادة، حيث تشمل أنشطة تحريرية وشفهية، بهدف قياس مهارات التلميذ بشكل شامل وليس فقط تحصيله الدراسي.

قياس الأداء والسلوك

ويرتكز نظام التقييم على متابعة أداء التلميذ وسلوكه الفردي والجماعي، من خلال تنفيذ مهام مختلفة، سواء كانت فردية أو جماعية، وتشمل أنشطة شفوية وكتابية ومهارية، ويتم تقييمها باستخدام مقياس أداء متدرج يعكس مستوى الطالب بدقة.

الاعتماد على الكتاب المدرسي

واشارت الوزارة إلى أنه يتم استناد التقييمات علي محتوى الكتاب المدرسي وكتب التقييم المخصصة، بما يضمن ارتباطها بالمناهج الدراسية المقررة.

شروط النجاح في التربية الدينية

أكدت الوزارة أن مادة التربية الدينية مادة أساسية، ويُشترط لاجتيازها حصول التلميذ على نسبة لا تقل عن 70% من إجمالي درجاتها خلال الفصلين الدراسيين، كما تشمل الإجراءات متابعة دقيقة لتنفيذ التقييمات وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب مراجعة عمليات تسجيل النتائج داخل المدارس، على أن تكون المسؤولية النهائية لاعتمادها من اختصاص موجهي الصفوف الأولى.

الالتزام بنسبة الحضور

شددت الوزارة على ضرورة تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، كشرط أساسي لانتقال التلميذ إلى الصف الأعلى.

إجراءات الغياب والبرامج العلاجية

وأوضحت الوزارة أنه في حال عدم تحقيق نسبة الحضور المطلوبة، لن يتم تصعيد التلميذ للصف التالي، ويلتزم بحضور برنامج علاجي، كما يخضع نفس الإجراء للتلاميذ الذين لم يصلوا إلى المستوى المطلوب في مادة اللغة العربية وفق نتائج التقييمات.

تقارير دورية لولي الأمر

وفي ختام كل فصل دراسي، يحصل ولي الأمر على تقرير مفصل يوضح مستوى أداء التلميذ خلال الفترة الماضية، مع الاحتفاظ بنسخة منه داخل ملف الطالب بالمدرسة