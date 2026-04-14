جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 علمي علوم (النظام الجديد)

كتب : أحمد الجندي

07:05 م 14/04/2026
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواعيد الرسمية لامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026 لطلاب شعبة علمي علوم بالنظام الجديد، وذلك ضمن خطة الوزارة لتنظيم العملية الامتحانية والاستعداد لانطلاقها خلال الفترة المقبلة

ووفقًا لما أعلنته الوزارة، تبدأ الامتحانات يوم الأحد 21 يونيو 2026 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، تليها مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو، ثم اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو.

ويؤدي الطلاب امتحان مادة الكيمياء يوم الخميس 2 يوليو، ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو، على أن يُعقد امتحان الفيزياء يوم الخميس 9 يوليو، وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 16 يوليو بمادة الأحياء.

