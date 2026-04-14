حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026، لطلاب شعبة علمي رياضيات بالنظام الجديد، وذلك ضمن الاستعدادات النهائية لانطلاق ماراثون الامتحانات.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات تبدأ يوم الأحد 21 يونيو 2026 بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، تليها مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو، ثم امتحان اللغة العربية يوم الأحد 28 يونيو.

وأضافت أن الطلاب يؤدون امتحان مادة الكيمياء يوم الخميس 2 يوليو، ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 5 يوليو، يليها امتحان الفيزياء يوم الخميس 9 يوليو.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات المواد التخصصية تُستكمل يوم الأحد 12 يوليو بمادة الرياضيات البحتة، على أن تُختتم الامتحانات يوم الخميس 16 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية