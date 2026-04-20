حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية بعبوات ناسفة في جنوب لبنان



وكالات

أعلن حزب الله عن تفجير 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا، أثناء تحرك رتل عسكري إسرائيلي مؤلف من 8 مدرعات من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة في بلدة دير سريان جنوب لبنان.

أوضح الحزب في بيان له، أن العبوات الناسفة التي استهدفت الرتل كانت قد زرعت مسبقا في المكان قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ذكر البيان، أن الانفجار وقع على دفعتين بين الساعة 15:40 و16:40، مما أدى إلى تدمير الدبابات الأربع واندلاع النيران فيها، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بسحبها من موقع الحادث عند الساعة 18:00، وفقا لروسيا اليوم.