حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية بعبوات ناسفة في جنوب لبنان

08:47 ص 20/04/2026

أعلن حزب الله عن تفجير 4 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا، أثناء تحرك رتل عسكري إسرائيلي مؤلف من 8 مدرعات من بلدة الطيبة باتجاه موقع الصلعة في بلدة دير سريان جنوب لبنان.

أوضح الحزب في بيان له، أن العبوات الناسفة التي استهدفت الرتل كانت قد زرعت مسبقا في المكان قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ذكر البيان، أن الانفجار وقع على دفعتين بين الساعة 15:40 و16:40، مما أدى إلى تدمير الدبابات الأربع واندلاع النيران فيها، قبل أن تقوم القوات الإسرائيلية بسحبها من موقع الحادث عند الساعة 18:00، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



"بتتعب حتى بعد النوم؟".. احذر علامة خفية تشير إلى مشكلة صحية خطيرة
إيران: واشنطن نقضت الهدنة ولم نحسم قرار العودة للمفاوضات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 20-4: صعوبات لهذا البرج.. وتحذير لهؤلاء
ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
ضياء العوضي.. "طبيب الجدل" حياً وميتاً
رغم اتفاق وقف النار.. تبادل إطلاق نار بين البحرية الإيرانية والأمريكية في بحر عُمان
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)