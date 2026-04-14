رسمياً.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 بعد اعتماد الوزير

كتب : أحمد الجندي

06:44 م 14/04/2026 تعديل في 06:45 م
    وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية
    جدول امتحانات الثانوية العامة (3)
    جدول امتحانات الثانوية العامة (2)
    جدول امتحانات الثانوية العامة (5)
    جدول امتحانات الثانوية العامة (4)

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للنظامين (الجديد - القديم) للعام الدراسي 2025 / 2026، وكذلك جداول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، والمكفوفين.

وبحسب جداول امتحانات الثانوية العامة، تبدأ امتحانات الثانوية العامة للدور الأول (نظام جديد - نظام قديم) والمكفوفين يوم الأحد الموافق 21 يونيو 2026، وتستمر حتى يوم الخميس 16 يوليو 2026.

موعد امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين

كما تبدأ امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM” (الفرصة الأولى) يوم 16 مايو 2026 وتنتهي يوم 20 يونيو 2026، وتبدأ امتحانات (الفرصة الثانية) يوم السبت 4 يوليو 2026 وتنتهي يوم 22 يوليو 2026.

