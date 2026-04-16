أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة نماذج استرشادية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام 2026، بنظام البوكليت، وذلك لكافة النوعيات "الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي" وجميع التخصصات.

ويمكن الحصول على هذه النماذج الاسترشادية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وأكدت الوزارة، أن إعداد هذه النماذج تم بواسطة موجهي العموم، قبل أن يتم إرسالها إلى موجهي عموم النوعيات بمختلف المحافظات، بهدف ضمان تعميمها والاستفادة منها على نطاق واسع.

تعميم النماذج على المدارس الفنية

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تعميم النماذج الاسترشادية على جميع المدارس الفنية التابعة للمديريات التعليمية، مع تكليف فرق التوجيه الفني بكل مديرية بمتابعة عملية التعميم بدقة، والتأكد من وصولها إلى الطلاب بشكل كامل.

تدريب الطلاب على النماذج

كما وجهت الوزارة بضرورة تدريب طلاب الدبلومات الفنية على هذه النماذج الاسترشادية، بما يساعدهم على فهم طبيعة نظام البوكليت والتدرب على شكل الامتحانات قبل موعدها الرسمي، بما يساهم في رفع مستوى الاستعداد وتحقيق أفضل النتائج.

