كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتردد بشأن تغيير نظام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن الامتحانات ستُعقد بنفس مواصفات العام الدراسي الماضي دون أي تعديل.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كل ما يُثار حول تطبيق نظام “الأوبن بوك” بشكل كامل غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أن آلية الامتحانات ستظل كما هي، حيث يتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم داخل اللجان، والذي يتضمن القواعد والقوانين الأساسية لمساعدتهم في القواعد والقوانين الأساسية للطلاب أثناء أداء الامتحان.