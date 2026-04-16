موعد امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعي للصف الأول الثانوي الترم لثاني 2026

كتب : أحمد الجندي

04:25 م 16/04/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص أيام 11 و12 و13 مايو 2026 لعقد الامتحانات العملية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك وفقًا للجداول الزمنية التي تضعها كل محافظة.


وأوضحت الوزارة أنه يجب إخطار الطلاب بأن الامتحان العملي سيتم تنفيذه من خلال منصة Qureo، على أن يشمل محتوى التقييم الدروس من رقم 18 وحتى الدرس 30، بما يضمن قياس مدى استيعابهم للمقررات المقررة خلال الفصل الدراسي.

الالتزام بالخريطة الزمنية للتقييمات

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة ضمن الخريطة الزمنية الخاصة بتقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، مع التأكيد على تنفيذ التقييمات في توقيتها المحدد دون أي تغيير.

مواصفات الورقة الامتحانية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بنفس مواصفات الورقة الامتحانية التي تم اعتمادها وإرسالها إلى مديريات التعليم خلال الفصل الدراسي الأول، دون إدخال أي تعديلات عليها خلال الفصل الدراسي الثاني.

الاعتماد على الكتاب وكتيب التقييمات


وفيما يخص محتوى الامتحانات، أوضحت الوزارة أن اختبارات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني ستُبنى على ما ورد في الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات.

أحدث الموضوعات

قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
حوادث وقضايا

قضية "العمي الجماعي" .. قرار من الجنح بشأن محاكمة اطباء مستشفى 6 أكتوبر
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف التفاصيل الكاملة لإعادة طفلة مستشفى الحسين وصورة المتهمة
استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
حوادث وقضايا

استغاثة خالتها وغضبة شيخ الأزهر.. القصة الكاملة لواقعة خطف رضيعة مستشفى
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة

