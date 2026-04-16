أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تخصيص أيام 11 و12 و13 مايو 2026 لعقد الامتحانات العملية لمادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك وفقًا للجداول الزمنية التي تضعها كل محافظة.



وأوضحت الوزارة أنه يجب إخطار الطلاب بأن الامتحان العملي سيتم تنفيذه من خلال منصة Qureo، على أن يشمل محتوى التقييم الدروس من رقم 18 وحتى الدرس 30، بما يضمن قياس مدى استيعابهم للمقررات المقررة خلال الفصل الدراسي.

الالتزام بالخريطة الزمنية للتقييمات

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة ضمن الخريطة الزمنية الخاصة بتقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي، مع التأكيد على تنفيذ التقييمات في توقيتها المحدد دون أي تغيير.

مواصفات الورقة الامتحانية

كما أكدت وزارة التربية والتعليم استمرار العمل بنفس مواصفات الورقة الامتحانية التي تم اعتمادها وإرسالها إلى مديريات التعليم خلال الفصل الدراسي الأول، دون إدخال أي تعديلات عليها خلال الفصل الدراسي الثاني.

الاعتماد على الكتاب وكتيب التقييمات



وفيما يخص محتوى الامتحانات، أوضحت الوزارة أن اختبارات نهاية العام للفصل الدراسي الثاني ستُبنى على ما ورد في الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات.