الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

برحلة اجتهدت فيها بين العمل والدراسة، استطاعت الطالبة "الجودي حنفي إبراهيم"، ابنة محافظة الإسكندرية، أن تكتب اسمها في صدارة أوائل الجمهورية، بعد حصولها على المركز الأول في دبلوم المدارس الثانوية الفنية الفندقية (نظام الثلاث سنوات – برامج مطورة بمنهجية الجدارات المهنية)، بنسبة نجاح بلغت 97.23%.

الجودي، التي عاشت تجربة استثنائية خلال فترة الامتحانات، قالت إنها كانت تعمل ليلًا وتذهب صباحًا إلى الامتحانات، ثم تكرّس ما تبقى من يومها للمذاكرة، مشيرة إلى أن تعبها لم يذهب هباءً، بل تُوّج بتحقيق الحلم الذي طالما انتظرته.

وأضافت: "ربنا كرمني، وده كان بفضل دعاء ومساندة بابا وماما، خصوصًا في الأيام الصعبة، لما كنت برجع من الشغل على طول أذاكر، ومع كده كنت واثقة إني هنجح."

وأعربت عن أملها في استكمال طريقها وتحقيق حلمها الكبير في أن تصبح سيدة أعمال ناجحة وصاحبة سلسلة مطاعم شهيرة، مؤكدة أن ما تحقق ليس نهاية الطريق، بل مجرد بداية لمشوار طويل من الطموح.

وكان الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد رسميًا نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، والتي شهدت تفوق عدد من الطلاب في مختلف التخصصات، من بينهم الجودي حنفي إبراهيم التي تصدرت التعليم الفندقي بنظام الثلاث سنوات على مستوى الجمهورية.