إعلان

من داخل اللجان.. مدير تعليم القاهرة تتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

04:41 م 15/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم القاهرة تتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 (4)
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم القاهرة تتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 (1)
  • عرض 4 صورة
    مدير تعليم القاهرة تتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قادت الدكتورة همت أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة موسعة لمتابعة انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك من إدارة السلام التعليمية، في إطار الحرص على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتطبيق التعليمات بكل حزم، في متابعة ميدانية تعكس إدارة الامتحانات من قلب الحدث.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، خلال جولتها، أن الانضباط داخل اللجان ومنع اصطحاب الهاتف المحمول التزام لا يقبل التهاون، مشددة على أن الالتزام الكامل بالضوابط هو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واستهلت الدكتورة همت أبو كيلة جولتها بتفقد مركز توزيع الأسئلة، حيث اطمأنت على انتظام العمل منذ الساعات الأولى، وسير حركة مندوبى الأسئلة، والتأكد من وصول أوراق الامتحانات إلى جميع اللجان في التوقيت المحدد، دون أي معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

كما شملت الجولة زيارة عدد من اللجان التابعة لإدارة السلام التعليمية، من بينها مدرسة هدى شعراوي الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد محمود شعبان الرسمية لغات، حيث تابعت انتظام اللجان، والتزام الملاحظين بالتعليمات، وتوفير الأجواء الهادئة التي تساعد الطلاب على التركيز أثناء أداء الامتحان.

وخلال التفقد، شددت على التطبيق الدقيق لتعليمات الامتحانات، ومنع دخول الهاتف المحمول نهائيًا داخل اللجان، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية.

وفي مشهد إنساني يعكس تقدير العاملين داخل اللجان للمتابعة الجادة، قام أحد عمال اللجنة بتقديم وردة لمدير المديرية، تعبيرًا عن امتنانه لما لمسه من اهتمام حقيقي بمصلحة الطلاب وانتظام العمل داخل اللجان.

وحرصت الدكتورة همت أبو كيلة على طمأنة أولياء الأمور المتواجدين خارج أسوار المدارس، مؤكدة أن الامتحانات تسير في أجواء مستقرة وآمنة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والتعليمات المنظمة.

واستكملت مدير تعليم القاهرة جولتها بتفقد مدرسة العباسية الإعدادية بنات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، حيث اطمأنت على الطلاب أثناء أداء امتحان التربية الفنية، وأعادت التأكيد على تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان، ومنع الهاتف المحمول منعًا باتًا.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة هذا العام 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة، موزعين على 746 لجنة امتحانية، في إطار خطة تنظيمية دقيقة تستهدف خروج الامتحانات بصورة منضبطة تليق بأبناء القاهرة.

اقرأ أيضاً:

التعليم: لا توجد محاكمة للوزير في قضية مدرسة المنيا

للثانوية العامة والأزهرية.. كليات بحد أدنى 53% بتنسيق نصف العام بالجامعات الخاصة والأهلية

محظورات لجان امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

همت أبو كيلة مديرية التربية والتعليم امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 امتحانات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
علاقات

لماذا يفضل الأوروبيون استخدام ورق التواليت بدلا من الشطاف؟
هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟
أخبار البنوك

هل يشعل ضغط ترامب لخفض الفائدة موجة صعود جديدة للذهب؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026