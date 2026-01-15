أعرب يوهي ماتسوموتو، وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، عن سعادته وفخره بزيارة جمهورية مصر العربية، التي تُعد أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، وكذلك بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تبادل الرؤى ووجهات النظر، وتعزيز التفاهم المشترك حول سبل تطوير التعاون التعليمي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقائه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشاد الوزير الياباني بما لمسه في مصر من تقدير كبير للتعليم الياباني، وبالدور الذي يسهم به هذا التعاون في دعم تعليم الأطفال المصريين، مشيرًا إلى أن ما تحقق من نتائج ملموسة جراء تطبيق التجربة التعليمية اليابانية في مصر يمثل أساسًا مهمًا للاستفادة المتبادلة، سواء في تطوير التجربة داخل مصر أو في استخلاص الدروس التي تسهم في تحديد مجالات التحسين المستقبلي للتعليم الياباني ذاته، متمنيًا تعميق التعاون بين الدولتين في المستقبل.

كما أعرب الوزير الياباني عن ترحيبه بدراسة زيادة أعداد الخبراء اليابانيين العاملين في مصر، مؤكدًا استعداد بلاده لبذل الجهود اللازمة لدعم هذا التوجه، بما يسهم في تعميق التعاون التعليمي وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

