فيديوهات تعليمية لكل المواد الدراسية

إعلان

صور- طلاب الإعدادية يوثقون ذكرياتهم بتوقيعات على التيشيرتات

05:20 م الثلاثاء 03 يونيو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
  • عرض 10 صورة
    طالبات الإعدادية يوثقن ذكرياتهن بتوقيعات على التيشيرتات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:
تصوير- محمد معروف:

حرص طلاب الشهادة الإعدادية على توثيق ذكرياتهم بطريقة مميزة خلال اليوم الرابع من الامتحانات، حيث تبادلوا التوقيعات على التيشرتات الخاصة بهم، في أجواء يغلب عليها الفرح والحنين لأيام الدراسة.

ورصد موقع "مصراوي" صور توثق هذه اللحظات التي جمعت بين طلاب المرحلة الإعدادية، وهم يوقعون لبعضهم البعض على الملابس، في لفتة تعبر عن الامتنان والمحبة التي نشأت بينهم خلال سنوات الدراسة.

وبعد الانتهاء من الامتحان خرج الطلاب للاحتفال والتعبير عن المشاعر، حيث كتب كل طالب كلمات تذكارية أو عبارات تشجيعية على ملابس زملائه.


اقرأ أيضاً:

اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمدارس التجريبية

قرار وزاري.. الدكتور السيد تاج الدين قائمًا بأعمال مدينة زويل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ذكريات الطالبات امتحانات الشهادة الإعدادية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان