صور- طلاب الإعدادية يوثقون ذكرياتهم بتوقيعات على التيشيرتات

كتب- أحمد الجندي:

تصوير- محمد معروف:

حرص طلاب الشهادة الإعدادية على توثيق ذكرياتهم بطريقة مميزة خلال اليوم الرابع من الامتحانات، حيث تبادلوا التوقيعات على التيشرتات الخاصة بهم، في أجواء يغلب عليها الفرح والحنين لأيام الدراسة.

ورصد موقع "مصراوي" صور توثق هذه اللحظات التي جمعت بين طلاب المرحلة الإعدادية، وهم يوقعون لبعضهم البعض على الملابس، في لفتة تعبر عن الامتنان والمحبة التي نشأت بينهم خلال سنوات الدراسة.

وبعد الانتهاء من الامتحان خرج الطلاب للاحتفال والتعبير عن المشاعر، حيث كتب كل طالب كلمات تذكارية أو عبارات تشجيعية على ملابس زملائه.



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