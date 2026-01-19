ماذا قالت رضوى الشربيني عن وفاة الاستايلست ريهام عاصم؟

علقت الإعلامية رضوى الشربيني على وفاة الاستايلست ريهام عاصم التي فوجئ برحيلها الوسط الفني اليوم الاثنين.

وكتبت رضوى الشربيني عن الراحلة ريهام عاصم عبر حسابها على "فيسبوك" وقالت: "دى بنوتة اسمها ريهام يمكن مش ناس كتير تعرفها، كانت بتشتغل ستايلست وكانت بنت جميلة جدا، تعبت ودخلت العناية المركزة وكتبت قبل ما تدخل الله عليكم الدعاء، بعد ساعات قليلة توفاها الله، خلينا ندعي لها زى ما طلبت بس بدل الدعاء بالشفاء، ندعى ان ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعلها من أهل الجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون ".

ورحلت عن عالمنا الاستايلست ريهام عاصم بعدما أشرفت كمصممة أزياء بالعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية التي تعاونت معها مع أبرز النجوم منها فيلم "بنك الحظ" عام 2017 بطولة الفنان محمد ممدوح والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني، مسلسل "شقة فيصل" عام 2019 بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، فيلم "عمهم" عام 2022 بطولة الفنان محمد إمام.

آخر مشاركات ريهام عاصم

كانت آخر مشاركات الاستايلست ريهام عاصم بمسلسل "حدوتة منسية" عام 2024 وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم سوسن بدر، أحمد فهيم، محمود حجازي، عبير صبري، تأليف محمود حمدان وأحمد الإكيابي، إخراج محمد محيي الدين.

ريهام عاصم تطالب متابعيها بالدعاء لها

الاستايلست ريهام عاصم طلبت من متابعيها الدعاء لها بالخروج من العناية المركزة قبل أيام من رحيلها عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت وقتها: "ادعولي أطلع من العناية المركزة بالله عليكم".

المخرج أحمد خالد أمين ينعى ريهام عاصم

نعى المخرج أحمد خالد أمين، الاستايلست ريهام عاصم التي رحلت عن عالمنا اليوم الاثنين بعد صراع مع المرض.

نشر أحمد خالد أمين صورة لها عبر صفحته على "فيسبوك" وكتب: " البقاء والدوام لله..لا اله الا الله ..الف رحمه ونور عليكي".