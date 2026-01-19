إعلان

موعد نهاية امتحانات نصف العام 2026 لجميع المراحل

02:33 م 19/01/2026

وزارة التربية والتعليم

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن يوم الخميس 22 يناير 2026 سيشهد آخر يوم في امتحانات نصف العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026، ليبدأ الطلاب بعد ذلك إجازة منتصف العام وفق الجدول الزمني المعتمد.

كما تنتهي في ذات اليوم امتحانات مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام، والتي كانت مخصصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من دخول أو أداء امتحان الفرصة الأولى، بما يضمن إتاحة الفرصة لجميع الطلاب لإتمام اختباراتهم.

الجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025/2026 سينطلق في المدارس يوم 7 فبراير 2026، ويستمر حتى 11 يونيو 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

