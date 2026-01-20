إعلان

تعليم القاهرة تفتح بوابات المعرفة لطلابها بمعرض الكتاب في دورته الـ57

كتب- أحمد الجندي:

12:30 ص 20/01/2026

معرض القاهرة الدولي للكتاب

دعت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة جميع مدارس المحافظة إلى تنظيم رحلات طلابية هادفة خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته رقم 57، والمقرر إقامته في الفترة من 22 يناير إلى 3 فبراير 2026، وذلك تحت رعاية الدكتورة همت أبو كيلة، مدير المديرية

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة على أن زيارة المعرض تمثل تجربة تعليمية متكاملة، تساهم في ترسيخ ثقافة القراءة، وتنمية الوعي المعرفي لدى الطلاب، وبناء شخصية الطالب القادر على التفكير الواعي واتخاذ القرارات السليمة.

وأشارت إلى أن المعرض يوفر فرصة للطلاب للاحتكاك المباشر بالكتاب والتعرف على عوالم فكرية وثقافية متنوعة، بما يعزز حب التعلم والانتماء للهوية الثقافية، ويواكب توجه الدولة نحو بناء الإنسان وتنمية مهاراته.

وأكدت مديرية التربية و التعليم بالقاهرة على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في عقول أبنائنا، داعية المدارس إلى استغلال هذه الفعالية الثقافية الكبرى لتحقيق أهداف التعليم في الوعي والتنوير وصناعة المستقبل.
