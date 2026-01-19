موعد بداية الترم الثاني 2026 لجميع الطلاب.. التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2025/2026 سينطلق في المدارس يوم 7 فبراير 2026، ويستمر حتى 11 يونيو 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي.

وأوضحت الوزارة أن هذا الموعد يشمل جميع مراحل التعليم، بدءًا من التعليم الأساسي وحتى الثانوي، ويطبق على المدارس الرسمية والرسمية للغات، بالإضافة إلى المدارس الخاصة والخاصة للغات، لضمان انتظام العملية التعليمية لجميع الطلاب دون استثناء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشفت عن عدم انعقاد أي امتحانات اليوم في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الغطاس، في إطار مراعاة المناسبات الدينية وتنظيم سير العملية التعليمية.

