الداخلية السورية: ضبط 81 عنصرا من داعش فروا من سجن الشدادي بريف الحسكة



وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم الثلاثاء، القبض على 81 عنصرا من تنظيم "داعش" كانوا قد فروا من سجن الشدادي بريف الحسكة، في ظل الاشتباكات الأخيرة مع "قوات سوريا الديمقراطية".

قالت الدخلية السورية في بيان لها: "إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي حسب إفادة أحد المصادر، كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم "قسد"، دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية".

وأضاف البيان: "باشرت الوحدات المختصة فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار".

وأِشارت إلى أن هذه العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 81 عنصرا من الفارّين، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا.

وأكدت الداخلية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة، استمرارها في أداء واجبها الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام، وفقا لروسيا اليوم.