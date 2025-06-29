محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية الفنية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اعتمد محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، التنسيق العام للقبول بالمدارس الثانوية الفنية (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، التعليم المزدوج، الخدمات) للعام الدراسي 2025 - 2026 بمختلف مدارس المحافظة، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

أكد محافظ كفرالشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جرى اعتماد الحد الأدنى لقبول الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بالتعليم الثانوي الفني « صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، التعليم المزدوج، الخدمات».

وكلف محافظ كفرالشيخ، وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان التنسيق بالمدارس، وذلك لتلقي واستقبال ملفات الطلاب حسب المجموع المحدد وشروط القبول بالصف الأول الثانوي ( بنوعيه ).

كما تسجل المدراس الطلبات التي ترد اليهم برقم مسلسل في سجل خاص، وكل مدرسة تعطي مقدمة إيصال استلام بالملف المقدم بعد استيفاءه ويجرى تسجيله من خلال مسئول الإحصاء بقاعدة الوزارة وطباعتها بكشوف ( التنسيق) علي أن يجرى تسليم هذه الكشوف الي ادارة التعليم الثانوي بالمديرية.