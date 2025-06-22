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انطلاق امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية- صور

09:07 ص الأحد 22 يونيو 2025
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    طلاب الثانوية العامة بالإسماعيلية
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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، ضمن جدول اختبارات نهاية العام الدراسي، وسط أجواء من التنظيم المشدد والإجراءات الأمنية والصحية المحكمة لضمان انتظام سير الامتحانات.

سادت حالة من التركيز والحذر في محيط اللجان، مع التزام واضح من الطلاب وهيئات التدريس، في ثاني محطات ماراثون الثانوية العامة، الذي انطلق بمادتي التربية الدينية والوطنية.

وعلى الرغم من عدم احتسابهما ضمن المجموع، فإن المشاركة الفعالة فيهما عكست وعي الطلاب بأهمية الالتزام من أول يوم.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات هذا العام في الإسماعيلية نحو 11 ألفًا و590 طالبًا وطالبة، موزعين على 31 لجنة تغطي مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، بينهم أكثر من 10 آلاف من طلاب المدارس النظامية، بالإضافة إلى 1,391 طالبًا من طلاب المنازل.

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