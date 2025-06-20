كتب- أحمد الجندي:

يقدم موقع "مصراوي" لطلاب الصف الثالث للثانوية العامة، المراجعة النهائية في فرع النصوص بمادة اللغة العربية، استعدادًا لامتحان اللغة العربية المقرر يوم الأحد 22 يونيو، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

مراجعة شاملة لأهم النقاط المتوقعة

كما أنه تم إعداد المراجعة بعناية لتشمل جميع أجزاء منهج النصوص، بطريقة مبسطة وسهلة تساعد الطلاب على الفهم السريع واستيعاب المعلومات بكفاءة.

كما ركزت المراجعة على أبرز الأسئلة المتكررة في الامتحانات السابقة، إلى جانب تسليط الضوء على أهم القواعد والتراكيب اللغوية المتوقع ظهورها في امتحان هذا العام، بهدف دعم الطلاب بأدوات فعالة لتحقيق أفضل أداء ممكن.

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