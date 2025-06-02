مفيش تلاعب.. "التعليم": 120 ألف مراقب بلجان امتحانات الثانوية

كتب- أحمد الجندي:

قال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة وضعت خطة تنظيمية دقيقة؛ لضمان انضباط سير امتحانات الثانوية العامة 2025،كما أن تسليم أوراق الإجابة للطلاب قبل بدء الامتحان بـ5 دقائق فقط، في إطار إجراءات تأمينية مشددة تهدف لمنع أي تسريبات أو تلاعب.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية؛ لضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد تطبيقًا صارمًا لهذه الإجراءات.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة تتعامل مع أعداد ضخمة من المشاركين في الامتحانات؛ حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين نحو 750 ألف طالب وطالبة، إلى جانب 120 ألف مراقب يعملون داخل اللجان بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن التنسيق بين جميع الجهات تم بشكل كامل لضمان انضباط العملية الامتحانية من بدايتها حتى نهايتها.