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أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة

09:37 م الأربعاء 18 يونيو 2025
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  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
  • عرض 7 صورة
    أقوى مراجعة في الأدب للثانوية العامة 2025 - أهم أسئلة الامتحان المتوقعة
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كتب- أحمد الجندي:

قدّم أشرف الجمال، مدرس أول اللغة العربية، المراجعة النهائية في الأدب لطلاب الصف الثالث الثانوي، قبل أداء امتحان اللغة العربية والمقرر عقده يوم الأحد 22 يونيو، وذلك وفقًا للجدول الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

تغطية شاملة للمنهج وتركيز على الأسئلة المتكررة

وأشار " الجمال" في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن المراجعة تم إعدادها بعناية لتغطي جميع أجزاء منهج البلاغة في اللغة العربية بأسلوب مبسط وسلس، ما يساعد الطلاب على استيعاب المعلومات سريعًا.

وأكد أنه تم التركيز خلال المراجعة على النقاط التي تكررت في امتحانات السنوات السابقة، بالإضافة إلى أبرز القواعد والتراكيب اللغوية المتوقع ورودها في امتحان هذا العام.

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