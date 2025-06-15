صرف 3 آلاف جنيه منحة علاجية لمصابي امتحانات الثانوية بسوهاج

كتب- أحمد الجندي:

قرر خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، صرف مبلغ ٣ آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين الذين أُصيبوا في حادث سير أثناء التوجه صباح اليوم الأحد، للمراقبة على أعمال امتحانات الثانوية العامة، بإحدى لجان محافظة سوهاج .

كانت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، المشكلة لمتابعة أحوال المعلمين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة، قد تلقت تقريرًا مفصلًا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج حول تطورات الحالة الصحية للمعلمين الذين أُصيبوا في حادث انقلاب السيارة التي كانت تقلهم من مركز الفتح بأسيوط إلى لجان سير الامتحانات المكلفين بالعمل بها في جهينة بمحافظة سوهاج.

وكشف تقرير النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج أن عدد المعلمين المصابين بلغ ١٣ معلمًا، وتنوعت الإصابات بين جروح وكدمات ورضوض بالصدر.

وأصدر خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تعليماته بصرف 3 آلاف جنيه لكل معلم من المعلمين المصابين؛ في صورة إعانة عاجلة نظير تكاليف العلاج.

وأشار عابدين محمد السيد آدم، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة، إلى استقرار حالة المعلمين المصابين، مؤكدًا أن أعضاء اللجنة النقابية للمعلمين بجهينة توجهوا إلى مستشفى جهينة المركزي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للزملاء المعلمين.

وأوضح عابدين أن جميع المصابين يحظون بالرعاية الصحية اللازمة، وكان رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج عبد الرؤوف حمدون، قد انتقل إلى مستشفى جهينة المركزي؛ للاطمئنان على حالة الزملاء المصابين وتوفير سبل الدعم اللازم.

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