محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

تفقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بلجنة مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظامها، وذلك مع انطلاق أول أيام امتحانات الثانوية العامة، وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات.

وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توفير بيئة آمنة وصحية للطلاب، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإنساني، بما يضمن أدائهم للامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة.

وأكد أنه يوجد تنسيق كامل ومستمر مع وزارة التربية والتعليم، لضمان انضباط العملية الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات التنظيمية، وكذلك مع وزارة التنمية المحلية لتسهيل أعمال الوحدات المحلية في تهيئة محيط اللجان وتقديم الدعم اللازم لها، إضافة إلى التنسيق مع مديرية الأمن ومديرية الصحة، وكافة الجهات المعنية، لتأمين اللجان طبيًا وأمنيًا، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة بالقرب من مواقع الامتحانات تحسبًا لأي حالات طارئة.

وأوضح المحافظ أنه يجري متابعة سير الامتحانات لحظيًا من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، المتصلة بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، للتعامل الفوري مع أية معوقات أو مستجدات، مشددًا على أهمية التكامل والتعاون بين مختلف الجهات لتحقيق أعلى درجات الانضباط والجاهزية.

ووجّه المحافظ، السكرتير العام ورؤساء المدن بالمرور المستمر على لجان الامتحانات في نطاق كل مدينة، والتأكد من توافر جميع الاحتياجات داخل وخارج اللجان، مع سرعة التدخل لحل أية مشكلات طارئة. كما شدد على ضرورة توفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حيث تم توزيع زجاجات مياه مبردة وعصائر يوميًا داخل كل لجنة، لضمان سلامة الجميع وراحتهم أثناء تأدية الامتحانات.

كما شدد على أهمية تيسير حركة المرور في الشوارع المؤدية إلى اللجان، والحفاظ على نظافة محيط المدارس، بما يضمن وصول الطلاب في المواعيد المحددة دون تأخير.

يُذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم هذا العام 8 لجان لامتحانات الثانوية العامة، يؤدي بها 1424 طالبًا وطالبة امتحاناتهم، بواقع لجنة بمدرسة الزهور الثانوية بنات بطور سيناء، ولجنة بمدرسة الأمل الرسمية للغات بطور سيناء، ولجنة بمدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات، ولجنة بمدرسة أبورديس الثانوية المشتركة، ولجنة بمدرسة أبوزنيمة الثانوية المشتركة، ولجنة بمدرسة علي بن أبي طالب الثانوية بدهب، ولجنة بمدرسة مجمع نويبع التعليمي الثانوي.