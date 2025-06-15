تفتيش ذاتي.. 6451 طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

يؤدي 6451 طالب وطالبة أول أيام امتحانات الثانوية العامة في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، وذلك في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وحظرت مديرية التربية والتعليم، برئاسة طاهر الغرباوي، اصطحاب الطلاب والملاحظين أجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان، مُعلنة أن جميع اللجان في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية.

وأجرى مسؤولو اللجان تفتيش ذاتي لأبنائنا الطلاب لتنفيذ التعليمات بشأن التأكد من عدم اصطحابهم الهواتف المحمولة وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر لجان.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة في بورسعيد 6451 طالب وطالبة، منهم 1564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و3304 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، و1440 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، إلى جانب 85 طالب وطالبة بالمدارس الدولية، و7 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الثانوية، وجميعهم موزعين على 18 لجنة أساسية.