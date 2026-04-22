أنطونيو جوتيريش يُرحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد الهدنة مع إيران

كتب : مصراوي

03:55 ص 22/04/2026

وكالات

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير يرحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

أضاف دوجاريك للصحفيين: "يرحب الأمين العام بإعلان الولايات المتحدة تمديد هدنة وقف إطلاق النار، هذه خطوة مهمة على طريق خفض التصعيد وخلق المساحة اللازمة للدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن جوتيريش يحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي إجراءات قد تقوض نظام وقف إطلاق النار، والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات من أجل تحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأمد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية، استجابة لطلب القيادة الباكستانية منح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لتسوية النزاع.

في الوقت ذاته، شدد الزعيم الأمريكي على أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا، وفقا لروسيا اليوم.

مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الزراعي في أسيوط
"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم كرونوسلاف يوريسيتش مدرب بيراميدز أمام الزمالك؟
تحذير طبي.. مسكنات شائعة قد تتحول إلى خطر عند خلطها بأدوية أخرى
جمال شعبان يكشف 6 علامات صامتة تسبق السكتة القلبية
سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
