أنطونيو جوتيريش يُرحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد الهدنة مع إيران

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الأخير يرحب بإعلان الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

أضاف دوجاريك للصحفيين: "يرحب الأمين العام بإعلان الولايات المتحدة تمديد هدنة وقف إطلاق النار، هذه خطوة مهمة على طريق خفض التصعيد وخلق المساحة اللازمة للدبلوماسية وبناء الثقة بين إيران والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن جوتيريش يحث جميع الأطراف على الامتناع عن أي إجراءات قد تقوض نظام وقف إطلاق النار، والمشاركة بشكل بناء في المفاوضات من أجل تحقيق تسوية مستدامة وطويلة الأمد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق عن تمديد الهدنة مع إيران وتأجيل استئناف الضربات على الجمهورية الإسلامية، استجابة لطلب القيادة الباكستانية منح طهران فرصة لصياغة مقترحات موحدة لتسوية النزاع.

في الوقت ذاته، شدد الزعيم الأمريكي على أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية لا يزال ساريا، وفقا لروسيا اليوم.