وزير التعليم يتفقد مشروعات طلاب التكنولوجيا التطبيقية في “إديوتك مصر 2026”

كتب : أحمد الجندي

04:00 م 20/04/2026

محمد عبد اللطيف

أجري محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية لمشروعات طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال فعاليات “المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026.

ورافق الوزير خلال الجولة كل من الدكتور أيمن البصال، والدكتور أحمد ضاهر نائبي الوزير، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم.

إشادة بمستوى مشروعات الطلاب

وأعرب الوزير عن تقديره للمستوى المتميز الذي ظهر به الطلاب المشاركون في المعرض، مؤكدًا أن المشروعات تعكس قدرات عالية في الابتكار، خاصة تلك المرتبطة بمجالات التكنولوجيا الحديثة وقضايا البيئة ومياه نهر النيل.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المشروعات تعكس توجه الدولة نحو إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والتطبيقية وربط التعليم بسوق العمل.

وخلال الجولة، وعد الوزير عددًا من الطلاب بدراسة مشروعاتهم بشكل أوسع، مع العمل على التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة، بهدف توفير الدعم الفني والتطبيقي وتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والاستفادة الفعلية منها.

التعليم الفني التعليم التكنولوجي وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

