الأمم المتحدة: العنف في قطاع غزة يُسجل أعلى مستوى أسبوعي منذ الهدنة

كتب : مصراوي

04:44 ص 22/04/2026

قطاع غزة

وكالات

قالت الأمم المتحدة، إن حوادث العنف في غزة وصلت إلى أعلى مستوى أسبوعي لها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

أضاف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أن عدد الحوادث، بما في ذلك إطلاق النار والقصف والهجمات، ارتفع بنسبة 46% خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 أبريل مقارنة بالأسبوع السابق.

وأشار دوجاريك إلى أن هذا الرقم يمثل أعلى إجمالي أسبوعي منذ بدء الهدنة.

واسشتهد 4 فلسطينيين، الثلاثاء، جرّاء قصف وإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي في جنوب وشمال قطاع غزة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

واستشهدت فلسطينية بنيران الزوارق الحربية الإسرائيلية في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا شمالي غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي السيطرة على نحو نصف قطاع غزة، بينما أعادت حركة حماس فرض سيطرتها على المناطق المتبقية.

وأكدت حماس ضرورة أن توقف إسرائيل هجماتها في القطاع وتسمح بزيادة المساعدات الإنسانية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، استشهد أكثر من 760 فلسطينيا في غزة، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع الساحلي.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 5 من جنوده في القطاع خلال الفترة ذاتها، وفقا لسكاي نيوز.

قطاع غزة غزة الأمم المتحدة العنف في قطاع غزة

