أسعار النفط تُسجل انخفاضًا بعد تمديد ترامب للهدنة مع إيران

كتب : مصراوي

04:51 ص 22/04/2026

وكالات

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بنحو دولار في بداية التعاملات في آسيا، إذ يقيّم المستثمرون آفاق محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران عقب تمديد واشنطن لوقف إطلاق النار.

وانخفضت العقود الآجلة ⁠لخام برنت 21 سنتا، أو 0.2%، إلى98.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:39 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامست 99.38 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا، أو 0.3%، إلى 89.39 دولار، بعد ان ارتفعت إلى 90.71 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان بنحو 3% الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيمدد وقف إطلاق النار مع إيران ‌إلى أجل غير مسمى، قبل ساعات فقط من انتهائه، للسماح بمواصلة المحادثات الرامية لإنهاء حرب عصفت بالاقتصاد العالمي.

وأوضح ترامب، أيضا أن حصار البحرية ‌الأمريكية لموانئ إيران وسواحلها سيستمر.

وبدا إعلان ترامب ‌أحادي الجانب، ولم يتضح على ‌الفور ما إذا كانت إيران، أو إسرائيل حليفة واشنطن، ستوافقان على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أسبوعين.

ووفق هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين في "نيسان سكيوريتيز إنفستمنت"، فإنه "مع استمرار عدم وضوح نتائج المحادثات وإغلاق مضيق هرمز، تفتقر السوق إلى اتجاه واضح".

وأضاف: "ما لم يستأنف القتال، فمن المرجح أن تظل الأسعار قريبة من المستويات الحالية ‌في الوقت الراهن".

وظلت حركة الملاحة ⁠عبر مضيق هرمز، الذي يمر ‌عبره عادة حوالي 20 % من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، متوقفة بشكل كبير ⁠الثلاثاء، إذ أشارت بيانات شحن إلى أنه لم تعبر سوى 3 سفن من الممر ⁠المائي خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

في سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" الأربعاء، نقلا ⁠عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب يدرس تمديد الإعفاء من "قانون جونز الذي يسمح لسفن الشحن ‌التي ‌ترفع أعلاما أجنبية بنقل الوقود والسلع الأخرى بين الموانئ ‌المحلية.

وألغى ترامب ‌قيود قانون جونز لمدة 60 يوما اعتبارا من ⁠17 ‌مارس، على أمل ⁠أن تساعد هذه ⁠الخطوة في كبح ارتفاع أسعار ⁠الوقود الناجم عن حرب إيران، من خلال زيادة الشحنات من ساحل الخليج في الولايات المتحدة إلى الأسواق الساحلية ‌الأخرى في البلاد، وفقا لسكاي نيوز.

