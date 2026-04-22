إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:00 ص 22/04/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 21-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 22-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7935 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6940 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5950 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4630 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3305 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 246695 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 55520 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.54% إلى نحو 4746 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية