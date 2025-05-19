نقابة المعلمين: انطلاق دورتين عن استراتيجيات الأمن القومي

كتب- أحمد الجندي:

افتتحت نقابة المهن التعليمية برئاسة الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، فعاليات الدورة التدريبية رقم ١٣٢ المتخصصة في استراتيجيات الأمن القومي، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، بحضور رمضان يحيي مدير عام نقابة المعلمين والمشرف العام على الدورات التدريبية بالنقابة العامة.

كما افتتحت نقابة المهن التعليمية ، الدورة التدريبية رقم ١٣٣ المتخصصة في استراتيجيات الأمن القومي، بمقر النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار بحضور محمد السمري رئيس النقابة الفرعية ، عبر الفيديو كونفرانس، وتقام جميع الدورات التدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.

ويشارك فى الدورتين عددًا من ممثلي النقابات المهنية المختلفة، بما يعزز التكامل المؤسسي في مواجهة التحديات الراهنة.

وفى سياق متصل ، تنفيذا لتوجيهات الأستاذ خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بكفر الدوار ندوة تفاعلية ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بعنوان "نشر ثقافة العمل الحر والمساعدة على الإبداع والابتكار".

وجاءت الندوة في إطار تشجيع المعلمين والنقابيين على تبني فكر المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، وشارك فيها أيضا ممثلين عن اتحاد عمال مصر، ونقابة البيطريين، ونقابة العلاج الطبيعي، حيث تم استعراض نماذج ناجحة وتجارب ملهمة في مجال العمل الحر، إلى جانب التعريف بخدمات جهاز تنمية المشروعات وسبل الاستفادة منها.

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