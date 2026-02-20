برجاء النشر الساعة 5 ونص

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية



انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية 20-2-2026

Short Description: انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية.. تعرف على سعر الذهب عيار 18

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الجمعة 20-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4500 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5785 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6750 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7714 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 239905 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 385700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.04% إلى نحو 5048 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.