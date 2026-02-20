إعلان

اتفاق إيراني أمريكي خلال أيام.. عراقجي يكشف تفاصيل المسودة المرتقبة

كتب : مصراوي

05:36 م 20/02/2026

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

كتب - مصطفى الشاعر

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، استعداد طهران لتقديم "مسودة اتفاق" إلى الولايات المتحدة خلال أيام، وذلك في أعقاب تهديدات الرئيس دونالد ترامب باللجوء إلى عمل عسكري.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع برنامج "مورنينج جو" عبر قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خطوته المقبلة تتمثل في عرض مسودة اتفاق محتمل على نظرائه في واشنطن.

وكشف الوزير الإيراني أن المسودة ستكون "جاهزة خلال يومين أو ثلاثة أيام"، مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، فور الحصول على المصادقة النهائية من القيادة الإيرانية.

ولفت عباس عراقجي إلى أن طهران شاركت في المفاوضات بتقديم "أفكار حقيقية" تستهدف التوصل إلى صفقة عادلة ومنصفة للطرفين، مشددا في الوقت ذاته على أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده يمثل "أولوية قصوى" في أي اتفاق مرتقب.

تأتي هذه التصريحات في أعقاب اختتام الجولة الثانية من "المحادثات غير المباشرة"، التي استضافتها سفارة سلطنة عُمان في سويسرا بجنيف يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت نحو 4 ساعات، في إطار الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في 16 فبراير الجاري، أن رفع العقوبات يمثل "ركيزة أساسية" لمصالح طهران القومية، نافيا جملة وتفصيلا الشائعات التي تروج لتفاصيل المفاوضات مع الولايات المتحدة.

عباس عراقجي إيران أمريكا مسودة اتفاق ترامب

