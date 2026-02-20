أعلنت جوجل أن عدد الجهات الخبيثة التي تستهدف متجر جوجل بلاي بتطبيقات ضارة انخفض بشكل ملحوظ، وهو تحول عزته الشركة إلى زيادة استثماراتها في أنظمة الأمان الاستباقية وتقنية الذكاء الاصطناعي.

انخفاض التطبيقات المخالفة

وبحسب تقرير الشركة عن سلامة نظام تطبيقات أندرويد الصادر يوم الخميس، منعت جوجل نشر 1.75 مليون تطبيق مخالف للسياسة على متجر جوجل بلاي في عام 2025، بانخفاض ملحوظ مقارنةً بـ 2.36 مليون تطبيق في 2024 و2.28 مليون في 2023.

ويسلط التقرير السنوي الضوء على جهود جوجل للحفاظ على سلامة مستخدمي أندرويد من خلال مراقبة التطبيقات ومراجعتها للحد من البرامج الضارة والاحتيال المالي وانتهاكات الخصوصية والاشتراكات الخفية وغيرها من التهديدات.

على سبيل المثال، حظرت الشركة أكثر من 80 ألف حساب مطور في 2025 لمحاولتهم نشر تطبيقات ضارة، مقارنة بـ 158 ألف حساب في 2024 و333 ألف حساب في 2023، ما يعكس فعالية أنظمة المراقبة الجديدة.

الذكاء الاصطناعي والحماية متعددة الطبقات

أشادت جوجل بدور استثماراتها في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفاع في الوقت الفعلي، مشيرة إلى أنها كانت بمثابة رادع للجهات الخبيثة.

ووفقا لمنشور مدونة الشركة: "المبادرات مثل التحقق من المطورين، وفحوص المراجعة المسبقة الإلزامية، ومتطلبات الاختبار رفعت مستوى نظام Google Play البيئي، مما قلل بشكل كبير من طرق دخول الجهات الخبيثة، إذ تعمل الحماية متعددة الطبقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تثبيط الجهات الخبيثة عن نشر تطبيقات ضارة".

وأضافت جوجل أنها تجري أكثر من 10 آلاف فحص أمني لكل تطبيق قبل النشر، مع إعادة الفحص بعد النشر، ودمج أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة المراجعين البشريين على اكتشاف الأنماط الخبيثة بسرعة أكبر، مع خطة لزيادة الاستثمارات في 2026 لمواجهة التهديدات الناشئة.

السيطرة على البيانات وحملات التقييم المزيفة

ذكرت جوجل أنها منعت أكثر من 255 ألف تطبيق من الوصول المفرط إلى بيانات المستخدمين الحساسة، انخفاضا من 1.3 مليون تطبيق في 2024، كما حظرت الشركة 160 مليون تقييم ومراجعة غير مرغوب فيها، وقللت التأثير السلبي لحملات التقييم المزيفة على متوسط تقييم التطبيقات بمقدار 0.5 نجمة.

الجهات الخبيثة تتجنب المتجر

في الوقت نفسه، رصد نظام الحماية Google Play Protect أكثر من 27 مليون تطبيق خبيث جديد، محذرا المستخدمين أو منع تشغيل التطبيقات، مقارنة بـ 13 مليون تطبيق في 2024 وخمسة ملايين تطبيق في 2023.

وتشير هذه الزيادة إلى أن الجهات الخبيثة باتت تتجنب متجر جوجل بلاي بشكل متزايد عند استهداف المستخدمين بتطبيقاتها الضارة، ما يعكس فعالية أنظمة الأمان الجديدة.