حقيقة ظهور جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:30 م 20/02/2026

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورًا يُزعم أنها لجداول امتحانات الثانوية العامة 2026 للعام الدراسي الحالي، ما أثار تساؤلات أولياء الأمور والطلاب عن صحتها.

التعليم تنفي صحة الجداول

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الصور المتداولة غير صحيحة، محذرًا من الاعتماد على أي مصادر غير رسمية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن جداول امتحانات الثانوية العامة تُعلن فقط من خلال بيان رسمي صادر عن الوزارة، مشددًا على ضرورة متابعة البيانات الرسمية لتجنب انتشار الشائعات.

قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز التدريس للمعلمين

وزير التعليم يشهد التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما ويؤكد: التعليم جسر للتفاهم بين الشعوب

