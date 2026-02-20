أعلنت مصادر طبية بمحافظة سوهاج، اليوم الجمعة، خروج 58 شخصاً من مصابي التسمم الغذائي بقرية المساعيد التابعة لمركز العسيرات، وذلك عقب تماثلهم للشفاء واستقرار حالتهم الصحية، إثر تناولهم مشروب "بوظة" من أحد الباعة الجائلين.

رغم خروج الدفعة الأكبر، إلا أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفيات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، إذ وصل إجمالي المصابين إلى 77 حالة (بعد انضمام 11 حالة جديدة)، وضمت الحصيلة 38 طفلاً، بينهم طفل يبلغ من العمر عامين فقط، وانحصرت أعراض التسمم فى: قيء مستمر، آلام حادة بالبطن، وإسهال.

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية والصحية، المصابين بمستشفى جرجا العام للاطمئنان عليهم، ووجه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بائع المشروب وإحالة الواقعة للنيابة العامة، وتكثيف الحملات على الباعة الجائلين والأسواق لضمان سلامة الأغذية، مع استمرار تقديم العلاج اللازم لباقي الحالات المحتجزة بمستشفيات (جرجا العام، سوهاج العام، والعسيرات المركزي).

