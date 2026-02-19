تجمعات مياه تعيق الطلاب أمام مجمع تعليمي بالوراق.. والتعليم توضح

تداول رواد صفحات التواصل الاجتماعي صوراً لمحيط مجمع الخلايفة التعليمي بمنطقة الوراق تُظهر طلابًا يحاولون عبور الطريق بصعوبة بسبب تجمعات مياه أمام المجمع التعليمي وسط مطالب من أولياء الأمور للنظر في الأمر.

رد وزارة التعليم

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الواقعة تعود إلى كسر ماسورة مياه خارج مجمع المدارس، مشددًا على أن المشكلة لم تكن داخل الحرم المدرسي بل خارج المدرسة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الكسر حدث أمس، وتم التعامل معه على الفور بالتنسيق مع الجهات المعنيه، حيث جرى إصلاح الماسورة سريعًا، وما ظهر في الصور كان آثارًا متبقية لتجمع المياه، لافتًا إلى أنه تم شفط جزء كبير منها.

