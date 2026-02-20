إعلان

مصرع مسن أسفل عجلات قطار "المناشي" بمحطة صفط العنب بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:40 م 20/02/2026

قضبان السكة الحديد

لقي مسن مصرعه، اليوم الجمعة، دهسًا أسفل عجلات قطار "المناشي"، داخل محطة سكة حديد صفط العنب، التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، أثناء محاولته اللحاق بالقطار قبل تحركه من الرصيف.

تلقى محمد عمارة، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السكة الحديد بدمنهور، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد الأشخاص بمحطة صفط العنب، بدائرة المركز، ما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع صادق عبد الله حرحش، 82 عام، مقيم قرية صفط العنب، بمركز كوم حمادة، حيث انزلقت قدمه وسقط أسفل عجلات القطار أثناء محاولته الصعود إليه حال تحركه، ما أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته البالغة.

نقل الجثمان إلى مستشفى كوم حمادة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

