وكيل تعليم الجيزة يشيد بانتظام امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

كتب- أحمد الجندي:

واصل سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدًا التزام المديرية بنهج المتابعة الدقيقة والرقابة المستمرة لضمان سير الامتحانات بالشكل الأمثل.

شملت الجولة تفقد عدد من مدارس إدارة الهرم التعليمية، من بينها مدرسة أحمد بهجت الثانوية بنين، ومدرسة عبد المنعم سعودي الابتدائية، ومدرسة محمد كريم الإعدادية المشتركة، حيث حرص عطية على تفقد اللجان ومراجعة آلية تسليم أوراق الامتحانات، وتوزيع الطلاب داخل اللجان، وتطبيق التعليمات الخاصة بالمواد غير المضافة للمجموع.

وشدد "عطية"، على أن الامتحانات ليست مجرد إجراءات دورية، بل تمثل أحد أبرز أركان العدالة التعليمية، وضمان التنظيم والانضباط هو السبيل الوحيد لإنصاف الطالب ومنحه حقه كاملًا، مضيفًا أن الوزارة تعمل وفق رؤية شاملة تضع مصلحة الطالب في قلب العملية التعليمية.

كما وجّه وكيل الوزارة، تعليماته بضرورة المتابعة الدقيقة من قِبل مديري الإدارات والموجهين، وتقديم تقارير يومية بشأن سير الامتحانات، وأي ملاحظات قد تطرأ، مؤكدًا سرعة التعامل مع أية معوقات لضمان استمرار الانضباط داخل اللجان.

وأشاد "عطية"، خلال جولته بروح التعاون والانضباط التي أظهرها العاملون في المدارس، موجهًا لهم تحية تقدير على ما يبذلونه من جهود لضمان نجاح العملية الامتحانية.

واختتم وكيل الوزارة، جولته بالتأكيد على أن نجاح منظومة الامتحانات هو أول مؤشر حقيقي لنجاح المنظومة التعليمية ككل، والانضباط هو الأساس الذي نرتكز عليه لتحقيق العدالة والشفافية.

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